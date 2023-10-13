《經濟通通訊社１３日專訊》重慶農村商業銀行（０３６１８）（滬：６０１０７７）公布
，近日收到副行長王敏提交的書面辭職信，辭去副行長職務。王敏的辭任自昨日起生效，辭任後
，王敏不再擔任該行任何職務。
該行指，王敏因達到法定退休年齡而辭任，他確認與董事會無不同意見，無其他事項需要通
知股東。至於該行監事長楊小濤由於達到法定退休年齡，辭去監事、監事長、監事會履職盡職監
督委員會主任委員及提名委員會委員職務，辭任自昨日起生效。（ｗｈ）
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13/10/2023 07:53
重慶農村商業銀行（０３６１８）副行長王敏及監事長楊小濤辭任
《經濟通通訊社１３日專訊》重慶農村商業銀行（０３６１８）（滬：６０１０７７）公布
，近日收到副行長王敏提交的書面辭職信，辭去副行長職務。王敏的辭任自昨日起生效，辭任後
，王敏不再擔任該行任何職務。
該行指，王敏因達到法定退休年齡而辭任，他確認與董事會無不同意見，無其他事項需要通
知股東。至於該行監事長楊小濤由於達到法定退休年齡，辭去監事、監事長、監事會履職盡職監
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