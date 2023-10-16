  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/10/2023 15:14

《外資精點》麥格理上調今明兩年油價預測，升三桶油目標價

　　《經濟通通訊社１６日專訊》麥格理發表研究報告指，團隊將今、明兩年布蘭特原油期貨價
格預測分別調高６％和１７＆至每桶８３及８２美元，繼續看淡２０２５年油價跌至每桶６５美
元。報告預料中石化（００３８６）第三季盈利表現有望優於預期，中海油服（０２８８３）的
海外新訂單則續有驚喜；將中國石油股巨頭２０２３－２０２５年的盈利預測調整－８％至
５６％，目標價普遍調升３％－９％。
　　報告指，由於沙地阿拉伯單方面減產，以及高溫和低庫存的影響，認為油價會進一步上漲。
考慮到油價已走高，及上游供應反應迅速，認為明年不會出現「無法解決」的石油平衡；地緣政
治風險未能限制俄羅斯石油流動，以色列與巴勒斯坦的衝突也沒有導致供應中斷；但強調對油價
長期看淡的觀點不變。
　　報告提到，考慮到煉油業務盈利表現好過預期，認為中石化第三季業績將超出市場預期，計
及最新油價及外匯預測，將中石化２０２３至２０２５年每股盈利預測分別下調３％、上調８％
及下調６％，Ｈ股目標價從５﹒５港元上調至５﹒７港元，予「優於大市」評級。報告又將中石
油（００８５７）　今明兩年盈測同樣上調３８％及５６％，２０２５年盈測下調２％，Ｈ股目
標價調高至３﹒６港元，評級為「遜於大市」，認為在油價長期看淡下，中石油有長期風險。
（ａｃ）
　
表列麥格理對中國石油股的最新評級和目標價：
　　　　　　　　股份　　　　　　　　　評級　　　　　　　目標價　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　中石化Ｈ（００３８６）　　　優於大市　　　５﹒５→５﹒７港元　　
　　中石化Ａ（滬：６０００２８）　　優於大市　　６﹒７→６﹒９元人民幣　
　　　　中石油Ｈ（００８５７）　　　遜於大市　　　３﹒５→３﹒６港元　　
　　中石油Ａ（滬：６０１８５７）　　遜於大市　　　４﹒７→５元人民幣　　
　　　　中海油Ｈ（００８８３）　　　　中性　　　１０﹒６→１１﹒６港元　
　　中海油Ａ（滬：６００９３８）　　遜於大市　１３﹒７→１４﹒７元人民幣
　　　中海油服Ｈ（０２８８３）　　　優於大市　　１９﹒２→２０﹒５港元　
　　中海油服Ａ（滬：６０１８０８）　優於大市　２１﹒１→２５﹒７元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。　

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金