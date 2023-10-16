《經濟通通訊社１６日專訊》麥格理發表研究報告指，團隊將今、明兩年布蘭特原油期貨價

格預測分別調高６％和１７＆至每桶８３及８２美元，繼續看淡２０２５年油價跌至每桶６５美

元。報告預料中石化（００３８６）第三季盈利表現有望優於預期，中海油服（０２８８３）的

海外新訂單則續有驚喜；將中國石油股巨頭２０２３－２０２５年的盈利預測調整－８％至

５６％，目標價普遍調升３％－９％。

報告指，由於沙地阿拉伯單方面減產，以及高溫和低庫存的影響，認為油價會進一步上漲。

考慮到油價已走高，及上游供應反應迅速，認為明年不會出現「無法解決」的石油平衡；地緣政

治風險未能限制俄羅斯石油流動，以色列與巴勒斯坦的衝突也沒有導致供應中斷；但強調對油價

長期看淡的觀點不變。

報告提到，考慮到煉油業務盈利表現好過預期，認為中石化第三季業績將超出市場預期，計

及最新油價及外匯預測，將中石化２０２３至２０２５年每股盈利預測分別下調３％、上調８％

及下調６％，Ｈ股目標價從５﹒５港元上調至５﹒７港元，予「優於大市」評級。報告又將中石

油（００８５７） 今明兩年盈測同樣上調３８％及５６％，２０２５年盈測下調２％，Ｈ股目

標價調高至３﹒６港元，評級為「遜於大市」，認為在油價長期看淡下，中石油有長期風險。

（ａｃ）



表列麥格理對中國石油股的最新評級和目標價：

股份 評級 目標價

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中石化Ｈ（００３８６） 優於大市 ５﹒５→５﹒７港元

中石化Ａ（滬：６０００２８） 優於大市 ６﹒７→６﹒９元人民幣

中石油Ｈ（００８５７） 遜於大市 ３﹒５→３﹒６港元

中石油Ａ（滬：６０１８５７） 遜於大市 ４﹒７→５元人民幣

中海油Ｈ（００８８３） 中性 １０﹒６→１１﹒６港元

中海油Ａ（滬：６００９３８） 遜於大市 １３﹒７→１４﹒７元人民幣

中海油服Ｈ（０２８８３） 優於大市 １９﹒２→２０﹒５港元

中海油服Ａ（滬：６０１８０８） 優於大市 ２１﹒１→２５﹒７元人民幣

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