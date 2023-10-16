《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》二十國集團（Ｇ２０）１０月１２－１３

日在國際貨幣基金組織年度會議期間，於摩洛哥馬拉喀什召開今年第四次Ｇ２０財長和央行行長

會議，討論促進全球經濟復甦、完善加密資產監管和加強多邊開發銀行等領域的工作進展。中國

人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝出席會議時強調，近期中國經濟指標持續改善，經濟

發展保持恢復向好態勢，積極因素日益增多，經濟結構不斷優化。人行將精準有力實施穩健的貨

幣政策，為實體經濟提供更有力支持。

潘功勝指出，Ｇ２０各方應加強統籌協調，妥善應對主要發達經濟體調整貨幣政策對新興市

場經濟體和發展中國家帶來的溢出效應。人民銀行作為Ｇ２０可持續金融工作組聯合主席，將繼

續與各方合作推進可持續金融相關工作。

Ｇ２０財長和央行行長會議認為，全球經濟復甦動能放緩、不確定性上升。各方同意加強宏

觀政策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。各方支持落實債務處置共同框架。會議通

過了《２０２３年Ｇ２０可持續金融報告》，呼籲各方進一步落實Ｇ２０《可持續金融路線圖》

，包括Ｇ２０轉型金融框架。會議支持加強加密資產監管國際協調，鼓勵多邊開發銀行完善運營

模式、提高融資能力。

