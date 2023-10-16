《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中證監通報蘇大維格

（深：３００３３１）信息披露違法違規案查辦進展，擬對蘇大維格及相關責任人員處以共計

２５０萬元（人民幣．下同）罰款。

中證監稱，蘇大維格生產的光刻機實際為「激光直寫光刻設備」，與大眾通常認為的生產芯

片的光刻機並非同一概念。在明知資本市場普遍關注芯片用光刻機情況下，蘇大維格在互動易平

台回答中，將其生產的激光直寫光刻設備直接簡稱為「光刻機」，未準確完整披露公司所銷售光

刻設備的種類和具體應用領域，且在回復中將「光刻機」和「芯片光刻機」並用，讓普通投資者

難以準確區分，構成誤導性陳述。中證監擬對蘇大維格處以１５０萬元罰款，並對相關責任人員

處以１００萬元罰款。

中證監指出，上市公司公開發布信息必須嚴格遵守證券法律法規，不得有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。蘇大維格在互動易平台發布誤導性信息，影響投資者價值判斷，擾亂信息披

露秩序，應予懲處。下一步，將保持對證券違法活動的高壓態勢，嚴肅查處重大信息披露違法案

件，督促信息披露義務人依法履行信息披露義務，維護市場信息披露秩序，保護投資者合法權益

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