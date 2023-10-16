《經濟通通訊社１６日專訊》在瑞幸與茅台聯名的醬香拿鐵爆火之後，日前有網絡傳言稱，

瑞幸咖啡將要和Ｄｉｏｒ聯名，還有微博大Ｖ在網上發出了瑞幸ｘＤｉｏｒ聯名的宣傳圖。隨後

，瑞幸官方客服就此回應稱，暫未接到相關通知，具體以官方消息為準。（ｌｃ）

