《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上交所日前向中國人壽資管、泰康資管、

太平洋資管、中國人保資管、平安資管５家保險資產管理公司出具無異議函，同意其試點開展資

產證券化（ＡＢＳ）及不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）業務。

上交所表示，保險資產管理公司參與ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ業務，一方面可以暢通優質基礎設

施資產入市渠道，豐富ＡＢＳ、ＲＥＩＴｓ產品供給，促進形成存量資產和新增投資的良性循環

，進一步提升債券市場服務實體經濟質效。另一方面，將充分發揮保險資產管理公司在基礎設施

領域豐富的投資、管理、運營經驗，促進資本市場與保險資金形成良性互動，共同推進多層次

ＲＥＩＴｓ市場建設，構建市場良好生態。

中國社科院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠表示，未來保險資金可以更多投資於

ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ這兩種結構較清晰、市場潛力大的非標準化金融資產，一方面可以促進房地

產市場的平穩運行，提升各類合規資產的流動性；另一方面也促進保險資金資產配置多元化，讓

風險管理實力強的保險資管公司獲取更好的投資回報。

另外，還有多家保險資管公司也十分關注ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ業務，正在積極準備，爭取獲

得相關業務資格。

