《經濟通通訊社１６日專訊》深交所今日公告，因存量的個別核准制股票尚未完成發行上市

，且暫時無法排除未來繼續發行上市的可能性，為更好地滿足市場需求，確保各相關方技術系統

的安全運行，深交所聯合中國結算深圳分公司定於明日（１７日）至本周五（２０日）在深市交

易結算獨立測試環境組織仿真測試，主要通過模擬核准制股票相關業務的委託申報、成交回報、

行情接收與展示、清算交收等業務處理過程，檢驗市場參與各方技術系統的正確性。（ｌｃ）

