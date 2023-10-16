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AH股新聞

16/10/2023 18:44

福耀玻璃（３６０６）第三季中國會計準則下純利按年跌１５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至今
年９月底的第三季，中國會計準則下的純利為１２﹒９億元（人民幣．下同），按年跌
１５﹒０９％；每股基本收益０﹒４９元；營業收入８７﹒９５億元，按年增１６﹒７％。
　　今年首三季，集團中國會計準則下純利為４１﹒２６億元，按年增５﹒７７％；每股基本收
益１﹒５８元；營業收入２３８﹒２６億元，按年增１６﹒５６％。（ａｃ）

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