《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
發揮逆周期調節作用，中證監優化融券制度
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中證監１４日宣布，階段性收緊融券和戰略投資者配售股份出借。其中，將融券保證金比例由不
得低於５０％上調至８０％，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至１００％。
拓寬融資渠道，為民企借力資本「架橋鋪路」
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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月１５日，今年以來共有２６７家公司首發上市，其中八成以上為
民營企業；多家民企發行了公司債券或資產證券化產品??股市債市共同發力，民企融資渠道不
斷拓寬。
開闢馬克思主義中國化時代化新境界
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１０月１６日出版的第２０期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《開闢馬克思主義
中國化時代化新境界》。文章強調，黨的二十大提出開闢馬克思主義中國化時代化新境界的重大
任務，強調這是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。
《上海證券報》
融券和戰投配售股份出借階段性收緊
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中證監１４日調整優化了融券相關制度，階段性收緊融券和戰略投資者配售股份出借，將融券保
證金比例由不得低於５０％上調至８０％，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至
１００％。
優化融券及轉融通出借機制，滬深交易所出台具體安排
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滬深交易所１４日發布關於優化融券交易及轉融通證券出借交易相關安排的通知。在制度相對穩
定的前提下，此次優化融券交易和轉融通證券出借交易的相關安排，旨在加強融券逆周期調節功
能發揮，維護證券市場交易秩序。
股票類結算備付金差異化安排今起實施
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差異化調降股票類業務最低結算備付金安排自１０月１６日起正式實施。實施後，備付金繳納比
例將由原先１６％降至平均接近１３％的預期目標，較９月份釋放資金近４００億元。
《證券時報》
中證監階段性收緊融券和戰投配售股份出借
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近日，中證監根據當前市場情況，對融券及戰略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整優化
，在保持制度相對穩定的前提下，階段性收緊融券和戰略投資者配售股份出借。
商務部：持續服務保障外企在華投資經營
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商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文１５日在廣州召開外資企業外貿座談會，聽取部分外資
企業在進出口方面的運營情況、問題訴求及意見建議。
跨境證券投資並非穩賺，個人參與還須謹慎
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近期海外市場持續強勢，部分ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）基金受益匪淺，使得不少投資者
心念浮動，彷彿只要拿到另一市場的入場券，便可一展身手、叱吒風雲。不管是本土機構還是海
外資金，跨境投資都不是一件容易的事情。（ｌｃ）