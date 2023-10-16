《鍾之日記》１０月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



為提振Ａ股市場，中證監收緊「借貨沽空」，宣布將階段性收緊融券及戰略投資者出借配售

股份的制度，不過仍然無法救回積弱的大盤。貨幣政策無驚喜，加上半導體、內房板塊下跌，滬

綜指全日收跌０﹒４９％，報３０７３﹒０９點，深成指跌１﹒３３％，創業板指挫１﹒８％。

兩市全日成交８１２９億元人民幣，和上日成交相若，陸股通淨流出超過６４﹒７７億元，

連續兩個交易日流出。

人民銀行今日增量平價開展７８９０億元人民幣１年期ＭＬＦ操作，增量２８９０億元人民

幣，規模創２０２０年１２月以來新高，利率則維持２﹒５％。有專家分析指，中國近日重啟發

行萬億規模的特殊再融資債券，嚴重衝擊地方債市場，央行須加大向商業銀行放水，對沖債券供

應導致的流動性需求。



＊港股穿２０天線＊



以色列即將對加沙發動地面戰，且戰況有在中東擴大趨勢，市場在上周五（１３日）尋求避

險，美股下跌，科技巨頭受壓。外圍及內地股市均不造好，拖累港股低開低走，恒生指數收報

１７６４０，跌１７３點或跌１％，穿２０天線，主板成交近７３８億元。



＊融券受限，券商捱沽＊



Ａ股市場跌跌不休，當局多招撐市沒見起色，在量化交易被監管後，中證監上周末再宣布收

緊「借貨沽空」，將階段性收緊融券及戰略投資者出借配售股份的制度，上交所和深交所同步出

台具體安排，包括將私募參與融券保證金比例上調至１００％，增加沽空成本；取消上市公司高

管、核心員工融券出借等，以進一步限制投資者造淡Ａ股。中證監更稱將加大對各種不當套利行

為的監管，發現一宗查處一宗，從嚴從重處罰。

截至上周五（１３日）融資融券餘額為１﹒６萬億人民幣，其中，融資餘額１﹒５萬億元人

民幣，融券餘額僅８７６億人民幣。有券商分析師認為，當前融券交易量總體規模較小，且融券

交易非單純「賣空」，對市場走勢影響有限。繁榮的融資融券業務是市場平穩運行的基石，如今

融券業務受限，能否振興Ａ股沒知，但業務被下緊箍咒，始終會影響收益。

中資券商股捱沽，東方證券（０３９５８）挫近７％、廣發證券（０１７７６）挫近３％、

申萬宏源（０６８０６）挫２％、招商證券（０６０９９）跌１﹒５％、中金公司

（０３９０８）跌１﹒４％、海通證券（０６８３７）跌１％。



＊晶片法案升級，中芯吹淡風＊



多個外媒報道，美國政府將在對華晶片法案加入新規定，最快本周宣布。《彭博》報道，新

規將中國晶片設計公司列入一份貿易限制名單，另美國亦將限制出口範圍，從中國公司擴展到中

國公司的海外子公司及關聯公司，甚至一些扮演中間媒介的國家也可能受限；至於《路透》指華

府將下調對人工智能晶片的對華出口管制門檻，限制出口目標之一是英偉達向中國市場輸出的「

特供」版ＡＩ晶片「Ｈ８００」。

內地晶片代工龍頭中芯國際（００９８１）股價跌２﹒７％，華虹（０１３４７）跌

３﹒８％，上海復旦（０１３８５）則升０﹒４％。

中國外交部表示，中方已經多次就美國對華晶片出口管制表明立場，美方應當停止將經貿科

技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產供鏈的穩定。中方將密切關注有關動向，堅決

維護自身權益。







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