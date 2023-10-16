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AH股新聞

16/10/2023 09:52

《Ａ股焦點》美國晶片法案升級在即，匯頂挫５％，中芯Ａ微跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》多個外媒報道，美國政府將在對華晶片法案加入新規定，最快
本周宣布。滬深半導體板塊今早開市捱沽，匯頂科技（滬：６０３１６０）挫４﹒７％，廣立微
（深：３０１０９５）挫４％，概倫電子（滬：６８８２０６）跌３﹒８％，龍芯中科
（滬：６８８０４７）跌３﹒６％，德邦科技（滬：６８８０３５）走低３﹒３％，長川科技
（深：３００６０４）、中科藍訊（滬：６８８３３２）跌３％，至於國內晶片代工龍頭中芯國
際（滬：６８８９８１）跌０﹒４％。
　　《彭博》報道，新規將中國晶片設計公司列入一份貿易限制名單，另美國亦將限制出口範圍
從中國公司，擴展到中國公司的海外子公司及關聯公司，甚至一些扮演中間媒介的國家也可能受
限，以堵塞間接出口漏洞；《路透》則透露華府將下調對人工智能晶片的對華出口管制門檻，限
制出口目標之一是英偉達的「特供」版ＡＩ晶片「Ｈ８００」，該款晶片的關鍵性能較公司最先
進的「Ｈ１００」晶片遜色，但在技術參數上剛好能繞過美國政府的出口管制要求。
　　新規亦可能打擊到中國在ＡＩ領域方面的技術發展，惟ＡＩ概念表現個別，雲從科技
（滬：６８８３２７）跌１﹒２％，藍色光標（深：３０００５８）跌０﹒７％，科大訊飛
（深：００２２３０）軟０﹒１％，浪潮信息（深：０００９７７）升０﹒１％，電科數字
（滬：６００８５０）則升０﹒８％。（ｅｙ）

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