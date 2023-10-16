  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/10/2023 09:20

《駐滬專電》龔正：上海將推進自貿區及臨港高水平制度型開放

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海１５日舉行第３５次上海市市長國際
企業家咨詢會議（ＩＢＬＡＣ）。上海市市長龔正在會後的新聞發布會上表示，接下來，上海將
在擴大對外開放，對接國際高標準經貿規則上下更大功夫，具體來說，要加快推進四個方面工作

　　一是加快推進「五個中心」建設。在新的起點上深化功能，提升能級，增強核心競爭力。二
是深入開展浦東綜合改革試點。加快落實首批授權事項清單，包括完善商品和要素跨境流動機制
、深化開放合作的協同創新機制、優化外籍人才出入境和停居留便利等。三是全力推進自貿試驗
區及臨港新片區高水平制度型開放。對標ＣＰＴＰＰ、ＤＥＰＡ等國際高標準經貿規則，開展更
高水平先行先試、更大程度壓力測試，力爭在貨物貿易、服務貿易、數字貿易和投資自由化便利
化上取得更大突破。四是提升虹橋國際開放樞紐能級，打造功能復合型國際化中央商務區、國際
貿易中心新平台。
　　此外，上海還將創建「絲路電商」合作先行區，重點對接國際電子商務規則，探索跨境電商
更加便利化的通關監管舉措；建設國家服務貿易創新發展示範區，重點要依托東方樞紐，培育離
岸商務功能，同時在金融、電信、專業服務等領域推出更多開放舉措。

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金