《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海１５日舉行第３５次上海市市長國際

企業家咨詢會議（ＩＢＬＡＣ）。上海市市長龔正在會後的新聞發布會上表示，接下來，上海將

在擴大對外開放，對接國際高標準經貿規則上下更大功夫，具體來說，要加快推進四個方面工作

。

一是加快推進「五個中心」建設。在新的起點上深化功能，提升能級，增強核心競爭力。二

是深入開展浦東綜合改革試點。加快落實首批授權事項清單，包括完善商品和要素跨境流動機制

、深化開放合作的協同創新機制、優化外籍人才出入境和停居留便利等。三是全力推進自貿試驗

區及臨港新片區高水平制度型開放。對標ＣＰＴＰＰ、ＤＥＰＡ等國際高標準經貿規則，開展更

高水平先行先試、更大程度壓力測試，力爭在貨物貿易、服務貿易、數字貿易和投資自由化便利

化上取得更大突破。四是提升虹橋國際開放樞紐能級，打造功能復合型國際化中央商務區、國際

貿易中心新平台。

此外，上海還將創建「絲路電商」合作先行區，重點對接國際電子商務規則，探索跨境電商

更加便利化的通關監管舉措；建設國家服務貿易創新發展示範區，重點要依托東方樞紐，培育離

岸商務功能，同時在金融、電信、專業服務等領域推出更多開放舉措。

