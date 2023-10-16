《經濟通通訊社１６日專訊》上海銀行（滬：６０１２２９）上周五（１３日）發布公告，

披露關於上海銀行深圳分行與深圳托吉斯科技有限公司之間的借款糾紛，而深圳市寶能投資集團

、寶能控股、姚振華等五名被告則因未承擔擔保責任義務，一同被起訴。上海銀行今早低開，目

前跌０﹒６％。

上海銀行指，其深圳分行於２０２０年１２月２４日與托吉斯簽訂《固定資產借款合同》，

約定托吉斯向深圳分行借款２５﹒８億元（人民幣．下同），借款期限為２０２０年１２月２４

日起至２０２３年１２月２４日止，並與深業物流、托吉斯集團、寶能投資、寶能控股、姚振華

分別簽訂《借款保證合同》，約定由上述５家公司對該筆債務承擔連帶責任保證擔保。

然而，由於托吉斯未依約履行還本付息義務，深圳分行依約宣布提前收回借款本息，並要求

上述６家相關方辦理本息清償手續。上海銀行向法院提出了５項訴訟請求，包括請求判令托吉斯

立即償還借款本金２５﹒８億元並支付利息、罰息及復利；對深業物流提供抵押的不動產享有抵

押權；對托吉斯集團持有的托吉斯１００％股權享有質權等。

公開信息顯示，托吉斯成立於２０１７年，是一家從事軟件和信息技術服務業為主的企業，

屬於深圳市城建環藝鋁質工程成員，托吉斯集團持有托吉斯１００％股權，公司實際控制人黃世

龍曾在寶能集團供職，且目前還擔任姚振華實控的深圳市寶能文化發展有限公司監事。

對於本次訴訟是否會影響上海銀行利潤，上海銀行表示，已對該筆貸款計提了相應貸款損失

准備，預計該訴訟事項不會對公司本期利潤或期後利潤產生重大影響。上海銀行將按照有關規定

，及時履行信息披露義務。（ｌｃ）

