《經濟通通訊社１６日專訊》第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇明日（１７日）揭幕，

１８ 日結束。俄羅斯外長拉夫羅夫今日上午抵達北京，與中國外長王毅舉行會談，為領導人會

晤預熱。俄羅斯總統普京早前在專訪中表示，共建「一帶一路」倡議與俄羅斯關於發展歐亞經濟

聯盟的設想完全契合，參與國將實現互惠互利。中國與其他國家交往，「沒有一方強加於另一方

，沒有強迫，而是提供機會；而且即便出現困難，也總能積極找到解決方案」。

王毅在與俄羅斯外長會面時表示，中方歡迎俄方積極參與「一帶一路」，願同俄方維護國際

公平正義，並強調在以巴問題上譴責一切傷害平民的行為，當務之急是停火止戰。

拉夫羅夫表示，俄方期待同中方保持密切策略溝通，深化各領域務實合作。拉夫羅夫會後向

俄媒表示，兩國領導人本周的會晤將討論到中俄合作的各方面議題，俄方認為中國「一帶一路」

高峰論壇對促進歐亞合作至關重要。

此外，阿富汗塔利班政府早前公布，商業和工業部代理部長阿齊濟訪華，出席一帶一路論壇

、邀請大型投資者前往阿富汗，並討論修建一條穿越瓦罕走廊的公路，該走廊是阿富汗北部一條

山區地帶，可以直接通往中國。

