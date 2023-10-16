《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行最新公布的９月信貸數據弱於預期，人民幣貸款增加

２﹒３１萬億元（人民幣．下同），低於預期的２﹒５萬億元，同比少增１７６４億元；不過社

會融資規模增量為４﹒１２萬億元，高於預期的３﹒８萬億元，比上年同期多５６３８億元。

信貸數據偏弱反映內需脆弱及經濟復甦慢過預期，需要更多刺激。人民銀行今日開展

７８９０億元１年期ＭＬＦ操作，增量２８９０億元，規模創２０２０年１２月以來新高，利率

則維持２﹒５％。與此同時人行開展１０６０億元７天期逆回購操作，淨回籠１３４０億元。

為提振Ａ股市場，中證監收緊「借貨沽空」，宣布將階段性收緊融券及戰略投資者出借配售

股份的制度，上交所和深交所同步出台具體安排，包括將私募參與融券保證金比例上調至

１００％，取消上市公司高管、核心員工融券出借等。另外，差異化調降股票類業務最低結算備

付金安排自今日起正式實施。實施後，備付金繳納比例將由原先１６％降至平均接近１３％的預

期目標，較９月份釋放資金近４００億元。

滬深股市今早開市未明朗，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１％，報３０９１﹒０６點，

深成指低開０﹒０３％，創業板指低開０﹒１３％，石油股造好，晶片、金融股走低。

多個外媒報道，美國政府將在對華晶片法案加入新規定，最快本周宣布。《彭博》報道，新

規將中國晶片設計公司列入一份貿易限制名單，另美國亦將限制出口範圍，從中國公司擴展到中

國公司的海外子公司及關聯公司，甚至一些扮演中間媒介的國家也可能受限；至於《路透》指華

府將下調對人工智能晶片的對華出口管制門檻，限制出口目標之一是英偉達向中國市場輸出的「

特供」版ＡＩ晶片「Ｈ８００」。（ｅｙ）

