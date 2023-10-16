《經濟通通訊社１６日專訊》為提振Ａ股市場，中證監收緊「借貨沽空」，宣布將階段性收

緊融券及戰略投資者出借配售股份的制度，不過仍然無法救回積弱的大盤。貨幣政策無驚喜，加

上半導體板塊急挫，滬綜指半日收跌０﹒４％，報３０７５﹒８點，深成指跌０﹒９９％，創業

板指挫１﹒３７％。

兩市半日成交５２５３億元，和上日同時段成交相若，陸股通淨流出超過４４億元。

９月信貸數據偏弱反映內需脆弱及經濟復甦慢過預期，需要更多刺激。人民銀行今日開展

７８９０億元１年期ＭＬＦ操作，增量２８９０億元，規模創２０２０年１２月以來新高，利率

則維持２﹒５％。與此同時人行開展１０６０億元７天期逆回購操作，淨回籠１３４０億元。



＊憂封鎖升級，半導體捱沽＊



多個外媒報道，美國政府將在對華晶片法案加入新規定，最快本周宣布。《彭博》報道，新

規將中國晶片設計公司列入一份貿易限制名單，另美國亦將限制出口範圍，從中國公司擴展到中

國公司的海外子公司及關聯公司，甚至一些扮演中間媒介的國家也可能受限；至於《路透》指華

府將下調對人工智能晶片的對華出口管制門檻，限制出口目標之一是英偉達向中國市場輸出的「

特供」版ＡＩ晶片「Ｈ８００」。

半導體板塊今早跌幅居前，北京君正（深：３００２２３）跌８﹒６％，宏微科技

（滬：６８８７１１）跌６％，臻鐳科技（滬：６８８２７０）跌５﹒３％，天岳先進

（滬：６８８２３４）、龍芯中科（滬：６８８０４７）跌４﹒７％，紫光國微

（深：００２０４９）跌４﹒６％，至於國內晶片代工龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）跌

０﹒９％。



＊標普看淡內房銷售前景＊



國際信貸評級機構標普預計，中國房地產銷售將保持低迷，因建築開工數持續低位、低線級

城市的庫存高企，以及監管帳戶的資金監管加強，不過報告認為復甦仍將逐步出現。地產股下跌

，萬科Ａ（深：０００００２）、保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）走低２％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒９％，招商蛇口

（深：００１９７９）跌１﹒３％。

分析指，政府首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，已經看到這些市場的人氣、銷售和價

格開始趨於正常；而低線級城市則面臨供應過剩和信心枯竭的局面，這種情況更將會擴大國有開

發商與民營開發商之間的差距。標普相信，所有開發商都將應對銷售放緩，未來兩年槓桿將保持

高位。（ｅｙ）

