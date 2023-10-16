《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒４９％，報
３０７３﹒０９點，滬深３００指數跌０﹒９２％，深成指挫１﹒３３％，創業板指跌１﹒８％
。上海Ｂ股挫１﹒７４％，深圳Ｂ股跌０﹒５７％。陸股通目前淨流出超過５４億元人民幣。
（ｅｙ）
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16/10/2023 13:36
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒４９％，陸股通淨流出５４億人民幣
《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒４９％，報
３０７３﹒０９點，滬深３００指數跌０﹒９２％，深成指挫１﹒３３％，創業板指跌１﹒８％
。上海Ｂ股挫１﹒７４％，深圳Ｂ股跌０﹒５７％。陸股通目前淨流出超過５４億元人民幣。
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