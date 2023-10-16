《經濟通通訊社１６日專訊》為提振Ａ股市場，中證監收緊「借貨沽空」，宣布將階段性收

緊融券及戰略投資者出借配售股份的制度，不過仍然無法救回積弱的大盤。貨幣政策無驚喜，加

上半導體、內房板塊下跌，滬綜指全日收跌０﹒４９％，報３０７３﹒０９點，深成指跌

１﹒３３％，創業板指挫１﹒８％。

兩市全日成交８１２９億元（人民幣．下同），和上日成交相若，陸股通淨流出超過

６４﹒７７億元，連續兩個交易日流出。

人民銀行今日增量平價開展７８９０億元１年期ＭＬＦ操作，增量２８９０億元，規模創

２０２０年１２月以來新高，利率則維持２﹒５％。有專家分析指，中國近日重啟發行萬億規模

的特殊再融資債券，嚴重衝擊地方債市場，央行須加大向商業銀行放水，對沖債券供應導致的流

動性需求。



＊半導體集體瀉，寧德時代創三年低＊



多個外媒報道，美國政府將在對華晶片法案加入新規定，最快本周宣布。《彭博》報道，新

規將中國晶片設計公司列入一份貿易限制名單，另美國亦將限制出口範圍，從中國公司擴展到中

國公司的海外子公司及關聯公司，甚至一些扮演中間媒介的國家也可能受限；至於《路透》指華

府將下調對人工智能晶片的對華出口管制門檻，限制出口目標之一是英偉達向中國市場輸出的「

特供」版ＡＩ晶片「Ｈ８００」。

半導體板塊今早跌幅居前，午後跌幅擴大，北京君正（深：３００２２３）瀉１１﹒４％，

雅克科技（深：００２４０９）跌停，宏微科技（滬：６８８７１１）挫７﹒３％，臻鐳科技

（滬：６８８２７０）跌６﹒４％，天岳先進（滬：６８８２３４）跌６％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌２﹒７％。

鋰電池捱沽，寧德時代（深：３００７５０）全日跌３﹒０６％，報１８４﹒７６元，創超

過三年新低。



＊白酒、地產股捱沽＊



外資持續流出，加上消費板塊回吐，白酒股又再捱沽，舍得酒業（滬：６００７０２）跌

５﹒１％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌４﹒５％，洋河股份（深：００２３０４）、五糧液

（深：０００８５８）走低２﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒２％。

國際信貸評級機構標普預計，中國房地產銷售將保持低迷，今年銷售額跌１０％至１５％，

原因包括建築開工數持續低位、低線級城市的庫存高企，以及監管帳戶的資金監管加強，不過報

告認為復甦仍將逐步出現。地產股下跌，萬科Ａ（深：０００００２）瀉３％，保利發展

（滬：６０００４８）、新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒８％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６２９﹒８７ －０﹒９２

上證綜合指數 ３０７３﹒０９ －０﹒４９ ２３１８﹒００

上證Ａ股指數 ３２２２﹒００ －０﹒４９

深證成份指數 ９９３４﹒７１ －１﹒３３ ３７２５﹒８３

深圳創業板指數 １９６０﹒６９ －１﹒８０

上證Ｂ股指數 ２２９﹒４０ －１﹒７４ ０﹒６７

深證Ｂ股指數 １０７８﹒９１ －０﹒５７ ０﹒２５

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