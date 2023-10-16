《經濟通通訊社１６日專訊》南山鋁業（滬：６００２１９）１０月１３日晚間發布公告稱

，擬將其控股子公司南山鋁業國際分拆至香港聯交所主板上市，南山鋁業的控股子公司

ＰＴ﹒Ｂｉｎｔａｎ Ａｌｕｍｉｎａ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ擬作為本次擬分拆的主要業務經營

實體。

南山鋁業股價暫跌０﹒３％，報３﹒１２元人民幣。

南山鋁業主要從事鋁及鋁合金制品開發、生產、加工、銷售業務，公告指出，通過本次分拆

，有利於雙方專注於各自的市場領域並突出主業，進一步增強獨立性，對公司的長遠發展具有重

要意義。（ｒｙ）

