《經濟通通訊社１６日專訊》江山歐派（滬：６０３２０８）在互動平台表示，截至

２０２３年半年末，公司應收恒大地產（包含關聯公司）約７﹒１３億元人民幣，已對其計提

８０％的減值。公司已採取溝通協調、法律訴訟等方式催收。

公司又指，截至２０２３年半年度，直營工程渠道營收佔比約３７％，經銷商渠道和代理商渠

道營收佔比合計近５５％。銷售結構持續優化，現金流持續優化，客戶呈現多元化。

江山歐派逆市升近２％，報３４﹒８４元人民幣。（ｃｔ）

