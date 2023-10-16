《經濟通通訊社１６日專訊》江山歐派（滬：６０３２０８）在互動平台表示，截至
２０２３年半年末，公司應收恒大地產（包含關聯公司）約７﹒１３億元人民幣，已對其計提
８０％的減值。公司已採取溝通協調、法律訴訟等方式催收。
公司又指，截至２０２３年半年度，直營工程渠道營收佔比約３７％，經銷商渠道和代理商渠
道營收佔比合計近５５％。銷售結構持續優化，現金流持續優化，客戶呈現多元化。
江山歐派逆市升近２％，報３４﹒８４元人民幣。（ｃｔ）
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16/10/2023 11:15
《Ａ股焦點》江山歐派升２％，就恒大逾７億應收款計提８０％減值
《經濟通通訊社１６日專訊》江山歐派（滬：６０３２０８）在互動平台表示，截至
２０２３年半年末，公司應收恒大地產（包含關聯公司）約７﹒１３億元人民幣，已對其計提
８０％的減值。公司已採取溝通協調、法律訴訟等方式催收。
公司又指，截至２０２３年半年度，直營工程渠道營收佔比約３７％，經銷商渠道和代理商渠
道營收佔比合計近５５％。銷售結構持續優化，現金流持續優化，客戶呈現多元化。
江山歐派逆市升近２％，報３４﹒８４元人民幣。（ｃｔ）
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