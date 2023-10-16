《經濟通通訊社１６日專訊》在以色列和巴勒斯坦爆發激烈衝突後，以色列駐中國大使館工

作人員上周五（１３日）在北京使館範圍外遇襲，引發外界關注。

北京朝陽公安在情況通報中稱，一名５０歲的以色列外交人員家屬當日在北京市中心的一家

超市門前遇襲，犯罪嫌疑人為５３歲在京從事小商品經營工作的外籍人員，已被警方抓獲。通報

未提及犯罪嫌疑人的國籍和族裔身份。

中國外交部對外媒表示，中方向以色列駐華使館傷者表達慰問，並稱中國一貫高度重視外國

駐華外交機構館舍和人員的安全。（ｅｙ）

