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AH股新聞

16/10/2023 09:15

《中國要聞》北京公安：襲擊以色列使館人員為５３歲外籍商人

　　《經濟通通訊社１６日專訊》在以色列和巴勒斯坦爆發激烈衝突後，以色列駐中國大使館工
作人員上周五（１３日）在北京使館範圍外遇襲，引發外界關注。
　　北京朝陽公安在情況通報中稱，一名５０歲的以色列外交人員家屬當日在北京市中心的一家
超市門前遇襲，犯罪嫌疑人為５３歲在京從事小商品經營工作的外籍人員，已被警方抓獲。通報
未提及犯罪嫌疑人的國籍和族裔身份。
　　中國外交部對外媒表示，中方向以色列駐華使館傷者表達慰問，並稱中國一貫高度重視外國
駐華外交機構館舍和人員的安全。（ｅｙ）

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