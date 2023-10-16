《經濟通通訊社１６日專訊》為緩解部分省市的地方財政壓力，中國近日重啟發行特殊再融

資債券，助地方政府置換隱性債務，預計額度１﹒５萬億元（人民幣．下同），不過大批發放特

殊再融資債對地方債市場帶來了衝擊，比如遼寧省最新一筆地方債於上周定價，發行利率較中債

估值高出４０個基點，這種情況被業界戲稱為「發飛」。

外電引述數據顯示，第三季有接近５０隻地方債的一級發行利率，比近五日中債利率平均估

值高出２５基點，創下２０２０年來的單季新高，甚至是去年全年的七倍。地方債發行利率大幅

上升，意味著地方政府在未來的利息支付將直線上升，對財政構成進一步壓力。

報道解讀，特殊再融資債供給如浪湧般衝來，而國有大行因加大貸款投放力度而擠壓買債需

求，兩者夾擊之下，預計中國地方債「發飛」漸成常態，地方政府未來恐將面臨更高的付息壓力

。報道引述專家意見指，地方政府發債上升的趨勢在第四季仍將持續。

要解決龐大的地方債供給壓力，央行必須加大向商業銀行放水。人民銀行今日續作ＭＬＦ，

規模高達７８９０億元是２０２０年１２月以來最高，增量２８９０億元。澳新銀行資深中國策

略師邢兆鵬表示，人行通過ＭＬＦ淨投放大量資金足以對沖本周政府債券供應導致的流動性需求

。（ｅｙ）

