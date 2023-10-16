《經濟通通訊社１６日專訊》據融３６０數字科技研究院數據顯示，與８月相比，９月銀行

網點定期存款各期限平均利率均環比下跌，其中３個月期下跌０﹒２個基點，６個月期下跌

０﹒４個基點，１年期下跌８﹒４個基點，２年期下跌１８﹒８個基點，３年期下跌２２﹒８個

基點，５年期下跌２５﹒３個基點，中長期存款利率下跌幅度都比較大，且創今年最大單月跌幅

。

數據顯示，９月銀行整存整取存款３個月期平均利率為１﹒６４８％，６個月期平均利率為

１﹒８５２％，１年期平均利率為１﹒９８８％，跌穿２％的整數關口；２年期平均利率為

２﹒２９４％，３年期平均利率為２﹒６９５％，５年期平均利率為２﹒６２４％。

從不同類型銀行利率調整情況來看，國有銀行、股份制銀行的３個月、６個月期存款利率基

本沒有調整，其他期限均整體下調；城商行、農商行各期限存款利率均下調。１年及以上中長期

存款，國有銀行、股份制銀行利率降幅要大於城商行、農商行。

融３６０研究員劉銀平表示，利率調整後，目前股份制銀行３個月、６個月期存款利率整體

水平最高，城商行、農商行１年及以上存款利率水平較高。他認為，接下來銀行面臨的息差壓力

更大，按揭貸款置換、特殊再融資債的發行、銀行支持地方政府債務置換等都將導致銀行資產收

益率下行，息差壓力將傳導至存款端，存款成本也需要進一步調降。（ｓｌ）

