《經濟通通訊社１６日專訊》廣州東站將升級為高鐵站。廣鐵集團近日發布《新建廣州鐵路

樞紐廣州東站至新塘站五六線工程環境影響評價徵求意見稿公示》，整套工程除新建廣州東至新

塘五六線外，還包括備受關注的廣州東站升級改造成為高鐵站。改造後，廣州東站將由７台（站

台）１６線（軌道）升級為１４台２４線，其中地面場８台１４線、地下場６台１０線，按照「

地面＋地下貫通車場」雙層車場方案改建。至於改造施工期間廣州東站是否需要關站，廣鐵內部

人士表示，當前有關站施工和不關站施工兩種方案，尚未有定論。

新建廣州鐵路樞紐廣州東站至新塘站五六線工程位於廣州市天河區、黃埔區、增城區境內，

西起廣州東站，東至新塘站，與既有廣深鐵路並行。線路西端通過廣州樞紐銜接廣湛、貴廣、南

廣、廣珠、深茂鐵路及京廣通道，溝通珠三角核心地區並輻射粵西、西南等地；東端承接京九通

道，連接江西、安徽等中東部片區，並與沿海鐵路相連，通達東南及華東沿海地區。

正線線路全長３０﹒０１４公里，設計時速２００公里，設廣州東、新塘兩座車站，其中廣

州東站為既有站改建，新塘站為廣汕鐵路既有車站。工程投資估算總額３３３﹒３７億元人民幣

，計劃工期５年。

工程方案還提到預留黃埔（魚珠）站。預留的黃埔站位於廣園快速路以南、護林路以北、鎮

東路以東、石化路以西，黃埔體育中心東北，建在烏湧和文湧兩條河湧之間，將成為廣珠澳高鐵

、廣深第二高鐵以及廣深城際的中間站。（ｓｌ）

