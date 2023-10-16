《經濟通通訊社１６日專訊》中央一籃子化債方案落地，截至上周五（１６日）已有１６個

省市公告擬發行特殊再融資債券，規模超過７２００億元（人民幣．下同），其中雲南、內蒙古

、遼寧發債規模均超千億元。中金宏觀發表報告稱，本月初以來多地公告發行特殊再融資債券，

地方隱債風險得以緩釋，預計今年第四季特殊再融資債券發行體量或超１萬億元。人行貨幣政策

司司長近日也表示，貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間，報告認為，人行或

保障市場流動性以助力地方化債，債券增發對市場流動性的沖擊或有限。

另外，報告提到，基建方面，今年第三季以來專項債加快發行和投放使用，提前下達部分地

方專項債限額政策有望在明年延續。報告指，隨著結轉結餘資金在今年更大程度消耗以及防範地

方新增隱債的紀律更為嚴格，明年基建投資或將更加依賴新增財政資金，提前發行地方債券的必

要性較高。據新華社報道，提前下達部分新增地方債務限額成為１０月末全國人大常委會的建議

議程之一，這意味著明年初部分新增地方債務額度有望提前下達並發行，明年財政有望前置發力

，穩定年初經濟增長。（ｓｌ）

