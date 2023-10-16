《經濟通通訊社１６日專訊》據中國汽車工業協會統計分析，９月汽車產銷量均創歷史同期

新高，新能源汽車和汽車出口延續良好表現。

據中汽協數據，９月汽車產銷分別完成２８５萬輛和２８５﹒８萬輛，環比均增長

１０﹒７％，同比分別增長６﹒６％和９﹒５％。１－９月，汽車產銷分別完成２１０７﹒５萬

輛和２１０６﹒９萬輛，同比分別增長７﹒３％和８﹒２％。

９月乘用車產銷分別完成２４９﹒６萬輛和２４８﹒７萬輛，環比分別增長９﹒７％和

９﹒４％，同比分別增長３﹒５％和６﹒６％。１－９月，乘用車產銷分別完成１８１６﹒８萬

輛和１８１３萬輛，同比分別增長５﹒６％和６﹒７％。

９月商用車產銷分別完成３５﹒４萬輛和３７﹒１萬輛，環比分別增長１７﹒９％和

１９﹒８％，同比分別增長３４﹒６％和３３﹒２％。１－９月，商用車產銷分別完成

２９０﹒７萬輛和２９３﹒９萬輛，同比分別增長１９﹒８％和１８﹒３％。

９月新能源汽車產銷分別完成８７﹒９萬輛和９０﹒４萬輛，環比分別增長４﹒３％和

６﹒８％，同比分別增長１６﹒１％和２７﹒７％。１－９月，新能源汽車產銷分別完成

６３１﹒３萬輛和６２７﹒８萬輛，同比分別增長３３﹒７％和３７﹒５％。

９月汽車出口４４﹒４萬輛，環比增長９％，同比增長４７﹒７％。１－９月，汽車出口

３３８﹒８萬輛，同比增長６０％。（ｓｌ）

