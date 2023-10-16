【ＦＯＣＵＳ】中國經濟「穩預期、強信心」進入最後一季決勝時刻，９月新增人民幣貸款

衝高至２﹒３１萬億元的三個月最高，惟仍遜預期的２﹒５萬億元；跟房地產相關的按揭貸款和

一手銷售，仍難言樂觀。而在加碼更大的刺激舉措前，政策重心似正進入底線部署。



＊製造業、基建熱，住戶按揭仍冷＊



中國經濟的脈搏到底是強是弱？或全視乎觀察角度。據央媽最新公布，首三季新增人民幣貸

款１９﹒７５萬億元，其中，被視作樓市晴雨表的住戶中長期貸款增２﹒１萬億元，製造業中長

期貸款增２﹒６８萬億元，基建中長期貸款增４﹒０８萬億元；相比去年同期，三者分別錄縮水

２２００億元、擴大８４２４億元、擴大１﹒０２萬億元。

數據對比一目了然，正好印證人行行長潘功勝周末在ＩＭＦ年會所指， 下一步中國將更關

注「經濟增速及可持續性方面的平衡」，在保持合理增速的基礎上，積極推動高質量、可持續發

展，在經濟增長模式轉型過程中，更多關注消費、創新、綠色增長及有關的新基礎設施。

伴隨存量房貸利率平均下降０﹒７３個百分點，９月新增住戶中長期貸款一躍至５４４２億

元的３月以來最高，但首三季總計２﹒１萬億元，不單低於去年同期的２﹒３２萬億，相比商品

房銷售錄新高的２０２１年同期（２﹒９３萬億元），更急劇縮水逾８千億。



＊增地方債限額，監測低收入人口＊



再看市場研究機構克而瑞數據，９月內地百強房企銷售額４０４２﹒７億元，按年跌２９％

，為５年最低；另據中指研究院數據，９月百強房企拿地金額７１１億元，按年跌１７﹒９％。

「金九」難言成色，除了繼續施壓開發商的現金流，更衝擊債台高企的地方政府財政。

對此，全國人大常委會已確定將於本月稍晚開會，審議「提前下達部分新增地方債限額」的

議案，而央媽今早超額續做ＭＬＦ（中期借貸便利）２８９０億元，淨投放資金規模較９月的

１９１０億元進一步加碼，顯然意在馳援債市流動性。

此外，盡管「全民派錢」遙遙無期，但政策似正部署兜底，上周召開的國常會就審議通過《

加強低收入人口動態監測，做好分層分類社會救助工作的意見》及《積極發展老年助餐服務行動

方案》。而成立６年、設於人行的國務院金穩委，最新劃入中央金融委員會，後者這個３月拍板

組建的機構，據報已於上月啟動日常運作，就金融體系、房地產等重點領域進行協調和決策。

