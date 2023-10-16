《經濟通通訊社１６日專訊》北京出台「認房不認貸」後，環北京城市二手樓放盤量增加，

放盤價更持續下降。內媒《華夏時報》引述合碩機構首席分析師郭毅分析，其中一個原因是部分

業主冀賣掉環比京的住宅，以湊夠首付到北京買房。

其中在毗鄰北京房山區的河北涿州市，當地樓價於２０１６至２０１７年全國樓市異常火熱

時期曾經高達每平方米２﹒５萬元（人民幣．下同），當時更曾有溫州炒房團在涿州「一出手就

是一個單元，一買就是三四十套房」。但自２０１７年下半年起，中央秉持「房住不炒」基調出

手調控樓市，河北實行統一限購，涿州樓價就持續陰跌，到目前仍在下滑。據房天下數據顯示，

涿州市二手樓均價為每平方米６９２０元，比半年前的８３３１元下降約１７％；今個月上半月

，涿州市二手樓參考價環比上月下降４﹒３７％。報道又利用諸葛找房數據統計，目前涿州市至

少有１６０９５個二手住宅放盤；貝殼找房的數據則顯示，涿州市單日成交量不大，例如今年

１０月１３日成交僅３套。



＊業主疫前放盤降價６次累降３７％，至今未甩手＊



此外，從交易平台上的調價頻次來看，涿州市業主掛牌後降價六七次的情況很常見，部分業

主每隔一段時間就降幾萬元，一邊試探市場、一邊碰運氣。其中一名業主２０１９年８月開始放

盤，開價從最初８０萬元陸續降價６次到今年２月的４８萬元，降幅達３７％，每平方米均價

５４７７元，但至今仍未能甩手，惟同小區一個與其相差２平方米的住宅，去年成交價僅每平方

米４１１８元。當地還有業主掛牌２００天後忍無可忍，不惜以低於同小區成交價３９％甩手，

每平方米賣３７５０元。

郭毅表示，涿州是環京樓市具有代表性的一個縮影。環京樓市泡沫嚴重，本身又無產業支撐

，主要依托房地產開發帶動城市經濟發展。房價大幅降價，其實是泡沫消散後，價值回歸理性的

過程。如果樓價想要止跌企穩，並為樓市注入穩健發展的動力，要依托真實的區域板塊發展利好

，要與北京緊密產業聯動，也要提升區域的配套設施。（ｓｌ）

