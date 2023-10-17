《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強在人民大會堂同來華出席

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇並進行正式訪問的匈牙利總理歐爾班會談。李強指出，中

方願推動「一帶一路」倡議與匈牙利「向東開放」策略更緊密對接，共同努力推動貿易、投資、

金融等領域務實合作不斷提質升級。中方願同匈方加強多邊領域溝通協作，維護兩國共同利益，

推動全球治理朝向更公正合理方向發展。中國的發展對歐洲是機遇不是挑戰，是動力不是風險。

希望匈方繼續為加強中國－中東歐國家合作、推動中歐關係發展發揮積極作用。

歐爾班表示，匈方一貫恪守一個中國原則，將繼續奉行對華友好政策，積極參與共建「一帶

一路」，支持互聯互通、開放合作，反對脫鈎和封閉。匈方願同中方一道，以明年兩國建交７５

周年為契機，深化各領域互利合作，推動匈中關係和中東歐國家以及歐盟國家對華合作進一步發

展。



＊深化和埃塞俄比亞基礎設施、通信互聯、工業園區建設等領域合作＊



李強並和埃塞俄比亞總理阿比會談。李強指出，中方願同埃塞加強發展理念、戰略規劃對接

，進一步擴大經貿等務實合作，把兩國利益的紐帶拉得更緊。不斷深化基礎設施、通信互聯、工

業園區建設等領域合作，支持埃塞工業化和農業現代化進程，幫助埃塞提升發展內生動能。中方

願進口更多埃塞優質產品，支持中國企業赴埃塞投資興業，開拓綠色發展、數字經濟、人工智能

等新興領域合作。雙方要加強人員往來和文化交流互鑒，促進兩國友好根深葉茂。中方願同埃塞

加強在金磚機制等多邊框架內合作，踐行多邊主義，反對強權霸凌，維護中非共同利益和國際公

平正義。

