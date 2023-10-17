《經濟通通訊社１７日專訊》交銀施羅德基金今日發布公告稱，基於對中國資本市場長期穩
定發展和公司主動投資管理能力的信心，擬以固有資金２億元人民幣認購公司正在募集期內的交
銀施羅德瑞元三年定期開放混合型證券投資基金。（ｌｃ）
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17/10/2023 15:27
【提振Ａ股】交銀施羅德２億人幣認購旗下新發基金
《經濟通通訊社１７日專訊》交銀施羅德基金今日發布公告稱，基於對中國資本市場長期穩
定發展和公司主動投資管理能力的信心，擬以固有資金２億元人民幣認購公司正在募集期內的交
銀施羅德瑞元三年定期開放混合型證券投資基金。（ｌｃ）
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