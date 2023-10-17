《經濟通通訊社１７日專訊》交銀施羅德基金今日發布公告稱，基於對中國資本市場長期穩

定發展和公司主動投資管理能力的信心，擬以固有資金２億元人民幣認購公司正在募集期內的交

銀施羅德瑞元三年定期開放混合型證券投資基金。（ｌｃ）

