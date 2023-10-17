《經濟通通訊社１７日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）在微信公眾號
公告，中國石化與哈國油管委會簽署關於哈薩克聚乙烯項目公司的入股協議，中國石化將從哈國
油及其他合作夥
伴手中獲得３０％股權，以參與哈薩克最大的聚乙烯項目。預計股權交割將於２０２４年第一季
度完成。
聚乙烯項目的產品設計能力為每年１２５萬噸。該工廠位於哈薩克阿特勞州的卡拉巴丹地區
，靠近田吉茲油田。（ｂｉ）
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17/10/2023 18:36
中石化（００３８６）入股哈薩克最大聚乙烯項目，獲得３０％股權
《經濟通通訊社１７日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）在微信公眾號
公告，中國石化與哈國油管委會簽署關於哈薩克聚乙烯項目公司的入股協議，中國石化將從哈國
油及其他合作夥
伴手中獲得３０％股權，以參與哈薩克最大的聚乙烯項目。預計股權交割將於２０２４年第一季
度完成。
聚乙烯項目的產品設計能力為每年１２５萬噸。該工廠位於哈薩克阿特勞州的卡拉巴丹地區
，靠近田吉茲油田。（ｂｉ）
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