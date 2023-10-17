《經濟通通訊社１７日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１５﹒７億元，買盤超賣盤，額度全日使用４﹒３億元，佔每日額度０﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１３﹒３億元，買盤超賣盤
，額度全日使用６﹒７億元，佔每日額度１﹒６％。
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17/10/2023 16:36
《滬港通》北向額度全日使用４﹒３億，南向使用６﹒７億
《經濟通通訊社１７日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１５﹒７億元，買盤超賣盤，額度全日使用４﹒３億元，佔每日額度０﹒８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４１３﹒３億元，買盤超賣盤
，額度全日使用６﹒７億元，佔每日額度１﹒６％。
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