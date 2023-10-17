《經濟通通訊社１７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２７﹒９９億元，賣盤超買盤，額度全日反增７﹒９９億元，佔每日額度１﹒５％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０７﹒３億元，買盤超賣盤
，額度全日使用１２﹒７億元，佔每日額度３％。
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17/10/2023 16:36
《深港通》北向額度全日反增８億，南向使用１２﹒７億
《經濟通通訊社１７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２７﹒９９億元，賣盤超買盤，額度全日反增７﹒９９億元，佔每日額度１﹒５％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０７﹒３億元，買盤超賣盤
，額度全日使用１２﹒７億元，佔每日額度３％。
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