《經濟通通訊社１７日專訊》艾美疫苗（０６６６０）宣布，根據中國證券監督管理委員會

網上辦事服務平台披露的信息，公司已經提交的首次公開發行人民幣普通股並上市（Ａ股上市）

輔導備案申請，已於昨日（１６日）正式獲得相關監管機構受理。（ｒｈ）

