《經濟通通訊社１７日專訊》艾美疫苗（０６６６０）宣布，根據中國證券監督管理委員會
網上辦事服務平台披露的信息，公司已經提交的首次公開發行人民幣普通股並上市（Ａ股上市）
輔導備案申請，已於昨日（１６日）正式獲得相關監管機構受理。（ｒｈ）
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17/10/2023 12:29
艾美疫苗（０６６６０）Ａ股上市輔導備案獲監管機構受理
《經濟通通訊社１７日專訊》艾美疫苗（０６６６０）宣布，根據中國證券監督管理委員會
網上辦事服務平台披露的信息，公司已經提交的首次公開發行人民幣普通股並上市（Ａ股上市）
輔導備案申請，已於昨日（１６日）正式獲得相關監管機構受理。（ｒｈ）
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