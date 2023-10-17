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AH股新聞

17/10/2023 18:13

《國企紅籌》太保：首九月壽險累計原保險業務收入按年增７﹒９％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於今年
１月１日至９月３０日期間，子公司中國太平洋人壽保險股份累計原保險業務收入為
２０４７﹒４７億元人民幣，按年增長７﹒９％，公司子公司中國太平洋財產保險股份累計原保
險業務收入為１４８４﹒５５億元人民幣，按年增長１１﹒８％。（ｂｎ）

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