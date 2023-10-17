《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



築就通向美好未來的陽光大道

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來自１４０多個國家、３０多個國際組織的代表將出席在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合

作高峰論壇。這是紀念「一帶一路」倡議提出１０周年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建

「一帶一路」合作的重要平台。



力促服務貿易發展，增量政策呼之欲出

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前８月，中國服務貿易保持增長態勢。為進一步完善和優化適應服務貿易發展特點和發展需要的

政策措施，關於服務貿易開放創新發展的政策文件年底前有望出台；全國版跨境服務貿易負面清

單料加快推出。



ＭＬＦ操作規模創今年新高

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為維護銀行體系流動性合理充裕，人行昨日開展了１０６０億元（人民幣．下同）公開市場逆回

購操作和７８９０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作。其中，單次ＭＬＦ操作規模為今年以來最

大，且超過本月５０００億元的ＭＬＦ到期量，實現超額續做。





《上海證券報》



築就通向美好未來的陽光大道

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來自１４０多個國家、３０多個國際組織的代表將出席在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合

作高峰論壇。這是紀念「一帶一路」倡議提出１０周年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建

「一帶一路」合作的重要平台。



多地國資委謀劃新一輪國企改革「施工圖」

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國務院國資委日前對新一輪國企改革提升行動進行部署。截至目前，針對戰略性重組和專業化整

合、上市公司提質增效、發展戰略性新興產業的任務，不少地方國資委已超前謀劃並推進了相關

領域的改革。



把好資本市場入口關，為市場輸送優質企業

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第一創業總裁王芳在接受採訪時表示，券商要通過把好資本市場入口關，為市場輸送優質企業，

創設和提供多元的金融產品，滿足不同風險偏好投資者的財富管理需求，提升交易和服務體驗，

提升投資者獲得感。





《證券時報》



「一帶一路」基建十年碩果累累

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十年來，「一帶一路」上，一個個重大基礎設施項目落地生根、開花結果，這背後，中國與共建

「一帶一路」國家持續推進陸、海、天、網「四位一體」互聯互通。



９月至今逾百家公司回購增持

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據不完全統計，９月以來，Ａ股市場已有超４０家上市公司發布擬增持相關公告，增持主體包括

股東、董監高以及經銷商等。逾６０家上市公司發布回購股份方案，絕大部分回購的股份被用來

實施股權激勵或員工持股計劃。



經濟復甦步伐穩健，衝刺四季度期待政策「加把勁」

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近期，證券時報發起的２０２３年三季度經濟學家問卷調查結果顯示，多數受訪者對中國經濟發

展的預期有所改善。受訪者認為，當前就業、通脹水平帶來的壓力已經減輕，企業家信心不足和

房地產市場運行將是四季度的主要風險挑戰。（ｌｃ）

