《鍾之日記》１０月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



多家央企公布股東增持及回購計劃，滬深股市今早窄幅高開後，滬綜指很快轉跌，減肥藥概

念急速散水出現暴跌行情，汽車、地產等板塊亦拖累下跌，不過結在金融股及三大電訊商拉動下

，滬指半日回升，午後則維持窄幅上升，全日升０﹒３２％，止兩連跌，報３０８３﹒５點，深

成指升０﹒１５％。

Ａ股提振一招接一招，惟交投仍顯著轉弱，兩市全日成交７３５３億元人民幣，按日急減

９﹒５％，是自１０月初復市以來新低，外資繼續流出，陸股通淨流出超過３０億元人民幣，連

續第三日走資。

國家統計局明日上午公布第三季ＧＤＰ及９月工業增加值、投資和消費數據。據《路透》綜

合６０家機構預估中值顯示，中國第三季經濟顯露企穩跡象，但伴隨著去年同期基數的抬升，第

三季ＧＤＰ同比增速料從第二季的６﹒３％放緩至４﹒４％。９月規模以上工業增加值同比增速

料小幅放緩０﹒２個百分點至４﹒３％；社會消費品零售總額增速則可能繼續回升，９月料增長

０﹒３個百分點至４﹒９％；前三季度固定資產投資同比增速料持穩在３﹒２％。



＊外圍驚慌稍平息，港股反彈百點＊



隔晚美股三大指數造好，市場對業績期看法樂觀，並持續觀望以巴衝突發展，至於俗稱「恐

慌指數」的ＶＩＸ波動指數急跌近１１％，道指收升３１４點。外圍見穩，港股高開高走反彈過

百點，重上２０天線，恒生指數收報１７７７３，升１３２點或０﹒８％，惟交投仍然低迷，主

板成交６３５億元。



＊碧桂園大限將至，股民觀望股價如凍結＊



內房龍頭碧桂園（０２００７）美元債大限將至，若未能在今日最後寬限期內向債權人支付

１５００萬美元利息，旗下所有離岸債將被視為違約，並將引發其他債券交叉違約，外電引述兩

位債券持有人表示，直至今日中午１２時尚未收到款項。

目前碧桂園持有近１１０億美元的離岸債券和以及６０億美元的離岸貸款，集團上周警告無

法履行海外債務義務，過去數周亦錯過其他離岸債券的付款期，但目前仍在３０日的寬限期內。

處於風暴眼的碧桂園（０２００７）股價全日無升跌，報０﹒７３元，盤中低見０﹒７１元

逼近上市新低，碧桂園服務（０６０９８）則升１﹒７％。

內房地雷處處，投資者已經成為驚弓之鳥。一線房企金地集團（滬：６００３８３）盡管未

曾出現債務違約，但由於主要創始人兼董事長凌克突然因身體原因辭職，引發股民踩踏出逃，公

司上演股債雙殺，Ａ股股價跌停報５﹒５２元人民幣，創１０年新低。不過內媒引述金地內部人

士指，凌克心臟不大好，從年初就在計劃退休，至於為何他要繼續留任堅持到最後一刻，內部人

士解釋主要是因為整個行業形勢不如預期，希望平穩過渡。



＊小米自研全新系統面世，股價亦「澎湃」＊



今日小米（０１８１０）傳出好消息，創辦人雷軍發文證實，小米將推出全新操作系統「小

米澎湃ＯＳ（Ｘｉａｏｍｉ ＨｙｐｅｒＯＳ）」，正式版已完成封包，小米１４系列將是首款

搭載新系統的手機，並已交付工廠生產。小米澎湃ＯＳ將逐步取代ＭＩＵＩ。市場預料，小米

１４系列將於１１月發布，意味小米新系統有望年內啟用。

同日，在北京參加一帶一路論壇的泰國總理賽塔會見了小米集團副總裁兼首席財務官林世偉

，邀請小米在泰國擴大市場和投資規模。賽塔表示有信心使泰國成為本地區的電動汽車生產中心

，將為小米等在泰投資企業提供支持措施。

小米股價今日「澎湃」向上，收升近４％，盤中曾見１３﹒１２港元，為今年２月以來最高

。

行業報告指全球智能手機市場今年第三季萎縮８％，創１０年來最差的第三季表現，而蘋果

新旗艦機首１７天銷量與ｉＰｈｏｎｅ １４相比下降了４﹒５％。舜宇（０２３８２）跌

２﹒２％領跌藍籌，丘鈦（０１４７８）跌２％，瑞聲（０２０１８）軟０﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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