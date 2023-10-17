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AH股新聞

17/10/2023 09:07

【提振Ａ股】中石化、寶鋼等十央企集體發布增持股份和回購公告

　　《經濟通通訊社１７日專訊》繼匯金增持四大行後，寶鋼股份（滬：６０００１９）、中遠
海控（０１９１９）（６０１９１９）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、海康
威視（深：００２４１５）、中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）、中國電建
（滬：６０１６６９）、中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、三峽能源
（滬：６００９０５）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、華潤微
（滬：６８８３９６）　等十大央企上市公司昨（１６日）晚間集體發布股東增持Ａ股股份和回
購公告。
　　其中，華潤微、中煤能源、三峽能源、中國鐵建、海康威視五家上市公司公布新增增持計劃
，約５億－１６﹒３億元（人民幣．下同）；中國移動、中國電建公布增持進展，合計約
２３﹒４３億元；寶鋼股份新增回購計劃，不超過３０億元；中國石化、中遠海控公布回購進展
，合計４﹒７５億元。
　　實際上，這一波回購增持潮自９月就已啟動。據不完全統計，９月以來，Ａ股市場已有超
４０家上市公司發布擬增持相關公告，增持主體包括股東、董監高以及經銷商等。逾６０家上市
公司發布回購股份方案，絕大部分回購的股份被用來實施股權激勵或員工持股計劃。
　　可以看出，此輪集中回購增持的企業多是央企，是千億元乃至上萬億元的大市值公司，屬於
行業龍頭。市場人士表示，央企掀起的回購增持潮有望起到標杆和引領作用，帶動更多上市公司
加入回購增持隊伍。（ｌｃ）

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