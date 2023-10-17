《經濟通通訊社１７日專訊》據《澎湃新聞》獲得的一份關於國美集團流動性困難的文件報

告顯示，截至２０２２年８月１日，國美集團存量有息債務餘額約３００億元（人民幣．下同）

，涉及１００多家銀行和金融機構。其中，國美集團前二十大金融機構授信合計近２６３億元，

實際使用授信超２３３億元。已離職的國美中層管理人士稱，去年年中左右，國美經營急轉直下

。主要由於「銀行斷貸」造成資金鏈斷裂。



＊國美電器廣東門店全關，拖欠供應商貨款未有償還＊



此外，據《第一財經》從至少兩位華南家電供應商處獲悉，目前國美電器在廣東省的門店已

全部關閉。前期國美電器拖欠各個供應商的貨款目前尚未有償還。

此前，國美電器在廣東省內還剩下一家門店營業，位於廣州市天河區東圃，這家店最近也進

入關閉狀態。

一位接近國美的業內人士稱，國美一些區域分公司從去年１１月至今，一直沒發工資。「有

一些區域分公司正常發工資到今年１月，後來也沒有發工資了。現在國美內部已剩下很少員工，

大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務。」



＊去年母公司定增融資７﹒７億港元全用於還債＊



國美電器的母公司國美零售（００４９３）１０月６日發布公告，對２０２２年度報告做進

一步材料補充。公告指，２０２２年５月，國美零售以每股０﹒４港元的配售價向不少於六名獨

立承配人配售１９﹒６２５億股普通股，融資約７﹒７６億港元。原來擬將所得款項６０％用於

拓展線上線下平台業務，１０％用於償還債務，３０％用於一般資本。但國美零售的流動性問題

自２０２２年下半年起惡化，所得款項未按原計劃使用，至２０２２年末已全部用於償還債務。

一位華南家電供應商表示，國美仍拖欠他們的貨款，國美自營業務和區域共享共建的客戶都

有被拖欠貨款，目前他們向國美追討貨款一事處於停滯狀態。（ｒｙ）

