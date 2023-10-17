《經濟通通訊社１７日專訊》阿里巴巴國際站１６日發布全面扶持東南亞Ｂ２Ｂ市場的中國

跨境賣家的措施，指近期印尼突然發布電商新規，東南亞跨境市場不確定性增加，新措施將為受

影響賣家提供一鍵搬品開店工具，以快速恢復經營，減少損失，並會向符合不同要求的賣家提供

３－６個月不等的流量扶持，以盡快在新平台上「爆發」；還將結合東南亞市場情況，幫助賣家

定制出口方案，甚至有專業人員為新開店賣家就運營、物流，以及資金等履約服務提供全程指導

。

阿里國際站今年９月全面開啟國別化運營，重點加碼東南亞市場，已上線東南亞國家館和專

區，相當於東南亞的客戶會看到一個不一樣的阿里國際站網頁和Ａｐｐ。

印尼早前出台「電商新規」，禁止社交媒體平台上的電子商務交易，指這類平台導致印尼傳

統市場尤其是中小微企業銷售額驟降。新規意味社交媒體公司只能在平台上推廣商品，不可以進

行直接交易。ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ一夜之間關閉。

此外，新規還要求印尼電商平台對從國外直接購買的商品設定１００美元的最低價格、在印

尼銷售的進口商品需要符合白名單要求等。這意味著，當地有跨境電商業務的平台Ｓｈｏｐｅｅ

、Ｌａｚａｄａ等，以及阿里國際站的東南亞國家館和專區都受到影響。（ｃｔ）

