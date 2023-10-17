《經濟通通訊社１７日專訊》東方甄選（０１７９７）今日正式宣布推出付費會員業務，成

為全網第一家實行付費會員制度的直播機構，承諾「省不夠就退費」。

東方甄選付費會員年費１９９元人民幣，公司承諾如果用戶購買會員後，一年內沒有享受滿

１９９元人民幣優惠，將以現金形式退還剩餘卡費。

港股東方甄選目前漲４﹒５％。（ｃｔ）

