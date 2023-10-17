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AH股新聞

17/10/2023 10:59

《中國要聞》東方甄選推出付費會員業務，承諾「省不夠就退費」

　　《經濟通通訊社１７日專訊》東方甄選（０１７９７）今日正式宣布推出付費會員業務，成
為全網第一家實行付費會員制度的直播機構，承諾「省不夠就退費」。
　　東方甄選付費會員年費１９９元人民幣，公司承諾如果用戶購買會員後，一年內沒有享受滿
１９９元人民幣優惠，將以現金形式退還剩餘卡費。
　　港股東方甄選目前漲４﹒５％。（ｃｔ）

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