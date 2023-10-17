《經濟通通訊社１７日專訊》西方多國就以巴局勢積極斡旋，美國總統拜登預計周三（１８

日）到訪以色列，外圍避險情緒降溫，多家央企公布股東增持及回購計劃，滬深股市今早窄幅高

開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０９％，報３０７６﹒４３點，深成指高開０﹒２％，鋼

鐵、保險股造好，醫藥、地產股走低。

繼匯金增持四大行後，寶鋼股份（滬：６０００１９）、中遠海控（０１９１９）

（６０１９１９）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、海康威視

（深：００２４１５）、中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）、中國電建

（滬：６０１６６９）、中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、三峽能源

（滬：６００９０５）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、華潤微

（滬：６８８３９６） 等十大央企上市公司昨（１６日）晚間集體發布股東增持Ａ股股份和回

購公告。內媒吹奏唱好，稱央企掀起的回購增持潮有望起到標桿和引領作用，帶動更多上市公司

加入回購增持隊伍。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今明兩天在北京舉行，今天下午將舉行「一帶一路」

企業家大會，晚上將舉行歡迎晚宴，至於開幕式將在明日（１８日）舉行，中國國家主席習近平

屆時將發表主旨演講。據《央視新聞》報道，俄羅斯總統普京今早已乘飛機抵達北京首都國際機

場，預計明日將與習近平會晤。

９月公布的各項內地經濟數據好壞參半，野村經濟學家陸挺團隊發表報告指，現在就斷言中

國經濟放緩已經見底還為時過早，最近的改善跡象可能是由於低基數效應、價格因素或樣本偏差

，隨著「黃金周」效應消退、房地產困局持續、市場信心低迷等因素，中國經濟料將在今年底或

２０２４年初「三次探底」。

人民銀行進行７１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放４０億元。（ｅｙ）

