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AH股新聞

17/10/2023 09:30

《Ａ股行情》央企掀增持潮滬指高開０﹒０９％，一帶一路論壇召開

　　《經濟通通訊社１７日專訊》西方多國就以巴局勢積極斡旋，美國總統拜登預計周三（１８
日）到訪以色列，外圍避險情緒降溫，多家央企公布股東增持及回購計劃，滬深股市今早窄幅高
開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０９％，報３０７６﹒４３點，深成指高開０﹒２％，鋼
鐵、保險股造好，醫藥、地產股走低。
　　繼匯金增持四大行後，寶鋼股份（滬：６０００１９）、中遠海控（０１９１９）
（６０１９１９）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、海康威視
（深：００２４１５）、中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）、中國電建
（滬：６０１６６９）、中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、三峽能源
（滬：６００９０５）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、華潤微
（滬：６８８３９６）　等十大央企上市公司昨（１６日）晚間集體發布股東增持Ａ股股份和回
購公告。內媒吹奏唱好，稱央企掀起的回購增持潮有望起到標桿和引領作用，帶動更多上市公司
加入回購增持隊伍。
　　第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇今明兩天在北京舉行，今天下午將舉行「一帶一路」
企業家大會，晚上將舉行歡迎晚宴，至於開幕式將在明日（１８日）舉行，中國國家主席習近平
屆時將發表主旨演講。據《央視新聞》報道，俄羅斯總統普京今早已乘飛機抵達北京首都國際機
場，預計明日將與習近平會晤。
　　９月公布的各項內地經濟數據好壞參半，野村經濟學家陸挺團隊發表報告指，現在就斷言中
國經濟放緩已經見底還為時過早，最近的改善跡象可能是由於低基數效應、價格因素或樣本偏差
，隨著「黃金周」效應消退、房地產困局持續、市場信心低迷等因素，中國經濟料將在今年底或
２０２４年初「三次探底」。
　　人民銀行進行７１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放４０億元。（ｅｙ）

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