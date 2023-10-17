《經濟通通訊社１７日專訊》外圍避險情緒降溫，多家央企公布股東增持及回購計劃，惟刺

激效果不大，滬深股市今早窄幅高開後，滬綜指很快轉跌，減肥藥概念急速散水出現暴跌行情，

汽車、地產等板塊亦拖累下跌，結果在金融股及三大電訊商拉動下才讓滬指回升，半日收升

０﹒２６％，報３０８１﹒７５點，深成指升０﹒２４％，半導體板塊反彈，帶動創業板指彈

０﹒５８％。

交投顯著轉弱，兩市半日成交４７７７億元（人民幣．下同），較上日（１６日）同時段成

交下降９﹒１％，陸股通淨流出超過１０億元。

繼匯金增持四大行後，寶鋼股份（滬：６０００１９）、中遠海控（０１９１９）

（６０１９１９）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、海康威視

（深：００２４１５）、中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）、中國電建

（滬：６０１６６９）、中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、三峽能源

（滬：６００９０５）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）、華潤微

（滬：６８８３９６） 等十大央企上市公司昨晚間集體發布股東增持Ａ股股份和回購公告。內

媒吹奏唱好，稱央企掀起的回購增持潮有望起到標桿和引領作用，帶動更多上市公司加入回購增

持隊伍。



＊金地董事長走人，股價重創＊



金地集團（滬：６００３８３）一紙公告嚇壞市場，公司創始人兼董事長凌克向董事會提交

辭職報告，因身體原因辭去公司董事、董事長和董事會戰略委員會委員職務。凌克雖然並非公司

實控人，但他作為公司主心骨在毫無預兆之下辭職，公司亦無交代後續人事安排，消息刺激金地

集團今早出現股債雙殺行情，股價曾跌停創超過１０年新低，現價跌９﹒３％，至於金地旗下

２０２４年８月到期美元債跌幅勢亦創紀錄。

金融股出手穩盤，券商股表現最強，半日僅一股向下。其中，中國銀河

（滬：６０１８８１）漲５﹒４％，華泰證券（滬：６０１６８８）升３﹒５％，方正證券

（滬：６０１９０１）升３﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）走高２﹒９％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２﹒１％。



＊蘋果新機被指銷售弱，蘋概偏軟＊



據外電取得數據顯示，蘋果旗艦設備首１７天銷量與ｉＰｈｏｎｅ １４相比下降了

４﹒５％。研究機構分析師指，華為意外發布Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ後，在華整體銷量超過蘋

果，ｉＰｈｏｎｅ １５的銷量較前一代產品的下降幅度甚至達到兩位數。

蘋果概念股走跌，福立旺（滬：６８８６７８）跌１０﹒１％，泰嘉股份

（深：００２８４３）跌８﹒３％，恒銘達（深：００２９４７）挫８﹒２％，美迪凱

（滬：６８８０７９）跌６﹒７％，東睦股份（滬：６００１１４）跌２﹒５％，至於立訊精密

（深：００２４７５）跌０﹒６％，鴻海旗下工業富聯（滬：６０１１３８）倒升０﹒３％。

（ｅｙ）



