《經濟通通訊社１７日專訊》多家央企公布股東增持及回購計劃，惟刺激效果不大，滬深股

市今早窄幅高開後，滬綜指很快轉跌，減肥藥概念急速散水出現暴跌行情，汽車、地產等板塊亦

拖累下跌，不過結在金融股及三大電訊商拉動下，滬指半日回升，午後則維持窄幅上升，全日升

０﹒３２％，止兩連跌，報３０８３﹒５點，深成指升０﹒１５％。

Ａ股提振一招接一招，惟交投仍顯著轉弱，兩市全日成交７３５３億元（人民幣．下同），

按日急減９﹒５％，是自１０月初復市以來新低，外資繼續流出，陸股通淨流出超過３０億元，

連續第三日走資。

國家統計局明日上午公布第三季ＧＤＰ及９月工業增加值、投資和消費數據。據《路透》綜

合６０家機構預估中值顯示，中國第三季經濟顯露企穩跡象，但伴隨著去年同期基數的抬升，第

三季ＧＤＰ同比增速料從第二季的６﹒３％放緩至４﹒４％。９月規模以上工業增加值同比增速

料小幅放緩０﹒２個百分點至４﹒３％；社會消費品零售總額增速則可能繼續回升，９月料增長

０﹒３個百分點至４﹒９％；前三季度固定資產投資同比增速料持穩在３﹒２％。



＊券商保險走高，中芯國際上揚＊



金融股今日異動拉動大市向上走，券商股表現最強，全行業僅一股向下。中證監收緊「借貨

沽空」，昨日為新規實施首日，滬深交易所公布昨日融券餘額８６６億元，單日減少９﹒９６億

元。融券新規影響輕微。華創雲信（滬：６００１５５）漲８﹒４％，中國銀河

（滬：６０１８８１）升３﹒８％，方正證券（滬：６０１９０１）升３﹒１％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升２﹒６％，中信証券（滬：６０００３０）升２﹒１％，中信建投

（滬：６０１０６６）升１﹒６％。

保險股亦漲，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）

升２﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）走高２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）揚

０﹒９％。

內媒稱華為手機在１０月２日至８日以１９﹒４％的銷量市佔率佔據榜首，超越蘋果的

１７﹒４％，同時華為也是在該周唯一銷量超百萬台的智能手機商，銷量達１１０﹒４萬台。被

指為華為新機代工晶片的中芯國際（滬：６８８９８１）股價漲２﹒５％。



＊董事長辭職引發信心恐慌，金地股價跌停＊



金地集團（滬：６００３８３）主要創始人兼董事長凌克突然因身體原因辭職，令外界大感

驚慌，公司上演股債雙殺。金地集團股價跌停，報５﹒５２元，創１０年新低。不過內媒引述內

部人士指凌克心臟不大好，從年初就在計劃退休，至於凌克此前超期任職主要是因為整個行業形

勢不如預期，希望平穩過渡。

寶鋼股份擬用不超過３０億元的自有資金，在未來１２個月內以不超過每股８﹒８６元的價

格回購３﹒３億－５億股Ａ股，用於未來連續實施股權激勵計劃。寶鋼股份股價升５﹒１％，報

６﹒２元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６３９﹒４０ ＋０﹒３５

上證綜合指數 ３０８３﹒５０ ＋０﹒３２ ３０００﹒２６

上證Ａ股指數 ３２３２﹒９５ ＋０﹒３２

深證成份指數 ９９４０﹒２２ ＋０﹒１５ ４３５３﹒３５

深圳創業板指數 １９６１﹒８９ ＋０﹒２６

上證Ｂ股指數 ２２９﹒７１ ＋０﹒３８ ０﹒５６

深證Ｂ股指數 １０７５﹒９２ ＋０﹒３１ ０﹒２９

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