《經濟通通訊社１７日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）動作頻頻，Ａ

股現漲３％，報１０２﹒９元（人民幣．下同）。公司擬大手採購華為最新款手機、同時母公司

宣布續增持股份獲券商唱好。

中國移動公告，母公司中國移動集團將繼續增持股份，並在年底前完成增持計劃。中國移動

集團自２０２２年１月２１日以來已斥資１５﹒１４億元增持了約２６３０萬股中國移動Ａ股，

約佔已發行Ａ股股份總數的２﹒９１％。目前已達增持計劃下限的５０％，重申會繼續於今年年

底前完成增持計劃，將涉資１４﹒８６億至３４﹒８６億元。



＊中金：增持反映發展信心及重視股東回報＊



中金發表評級報告指，增持反映了中國移動集團對於公司及資本市場的信心，且彰顯公司重

視股東回報，有望繼續支撐、提振公司估值表現。中金又指，考慮到中國移動業務基本盤穩固，

利潤及現金流表現良好，認為分紅比例具提升可能性，在高股息標的中質地較優；並看好公司自

研技術持續提升，向新型信息基礎設施提供商持續轉型。該行維持其今年及明年盈利預測不變。

另外，內媒消息指，中國移動擬採購華為Ｍａｔｅ ６０權益版等５款手機產品，需求量為

１２０萬台。中國移動相關人士表示，本次採購屬正常的定制版（權益版）代理採購。權益版機

型是指中國移動會在該終端上就移動雲盤等自有業務進行一些定制，和公開版機型區別不大。除

華為Ｍａｔｅ ６０權益版外，其餘機型包括Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ及Ｍａｔｅ ６０

Ｐｒｏ＋等。（ｒｙ）

