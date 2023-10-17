《經濟通通訊社１７日專訊》國務院常務會議今年７月通過一項指導意見。在全國１９個超

大特大城市實施城中村改造，外界解讀該政策有望成為「棚改２﹒０」，為出現下行勢頭的樓市

帶來新動力。據住房城鄉建設部城中村改造信息系統顯示，目前內地已入庫城中村改造項目達

１６２個。內媒《經濟參考報》報道稱，北京、上海、廣州、深圳、重慶等多個超大特大城市的

城中村改造正穩步鋪開。

例如在上海，專家預計截至２０２２年底，上海已經批准６２個城中村改造項目，今年又新

啟動了１０個整體改造的項目，主要分布在上海中心城區的周邊以及老城鎮地區；重慶２０２５

年前計劃實施啟動城中村改造項目７０個，今年計劃啟動實施城中村改造３０個。

據西部證券分析師周雅婷測算指，根據２０２０年人口普查的自建房數據對１９個城市可能

的城中村規模進行保守估算，按戶均３０萬元（人民幣．下同）的投入計算，１４００萬戶總計

投入４﹒２萬億元，按５年投資周期，每年約改造２８０萬套，投資額８４００億元。

根據中國官方統計，截至２０２０年，全國共有８個超大城市：上海、北京、深圳、重慶、

廣州、成都、天津、武漢；以及１１個特大城市：杭州、東莞、西安、鄭州、南京、濟南、合肥

、沈陽、青島、長沙和哈爾濱。（ｅｙ）

