《經濟通通訊社１７日專訊》作為難得未出現債務違約狀況的內地一線房企，金地集團

（滬：６００３８３）一紙公告嚇壞市場。金地集團公告，公司創始人兼董事長凌克向董事會提

交辭職報告，因身體原因辭去公司董事、董事長和董事會戰略委員會委員職務。上市公司稱讚凌

克忠實履行職責，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用，對此表示衷心感謝。

作為公司主心骨的凌克在毫無預兆之下突發辭職，公司亦無交代後續人事安排，消息刺激金

地集團今早出現股債雙殺行情。

值得留意的是金地集團股權結構複雜，並無實際控制人，凌克被認為擔當類似於職業經理人

的角色。前安邦系的大家保險曾經持有金地集團超過兩成股權，但在２０２１年開始大幅減持跑

步離場，一家有國資背景的深圳險企富德生命人壽則仍持有２９﹒８％股權，另外同樣具備國資

背景的深圳福田投資亦持有金地７﹒８％股權。金地集團曾對外稱其是混合所有制企業，但事實

上外界一直在質疑其國資身份的含金量，因為在當局推出金融１６條呵護房企後，金地卻遲遲未

見融資動作。

金地集團未曾出現流動性風險，更未出現債務違約的情況，截至今年上半年公司有息負債規

模餘額同比下降４﹒９％，負債率７２﹒１％，被券商讚揚債務結構和資金狀況均屬良好，不過

公司在一年多未有公開融資，情況不得不讓市場注意。另外，隨著房地產市場前景轉弱，公司上

半年實現銷售金額８５８﹒２億元，同比下降１４﹒７％，銷售額排名第１０位。（ｅｙ）

