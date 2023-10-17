《經濟通通訊社１７日專訊》中國警方近日懸賞１０萬至５０萬元人民幣通緝２名緬北電騙

頭目陳岩板、肖岩塊（又名鮑岩板、何春田），懸賞通告顯示兩人在緬甸撣邦第二特區分別任建

設部長和猛能縣縣長。據內媒《封面新聞》報道，緬甸佤邦聯合黨中央委員會昨（１６日）公開

發文稱，該兩人身為佤邦高級幹部，觸犯中國相關法律、法規，負面影響巨大，為挽回佤邦政府

聲譽，維護與鄰國的友好關係，決定對鮑岩板撤銷佤邦聯合黨政治局委員職務、開除黨籍軍籍、

撤銷佤邦建設部部長職務處分；對何春田撤銷勐能縣縣長職務處分。

根據中方懸賞通告，陳岩板、肖岩塊分別在廣東河源市和雲南普洱市有戶籍。報道並引述佤

邦當地政府人士表示，處罰通報情況屬實，在當地引起很大反響。

報道還引述佤邦新聞局媒體１４日的消息指，佤邦司法委幹警與駐地部隊官兵通力合作，同

步在邦康、勐波及勐能三地一舉端掉２０多個電信網絡詐騙窩點，抓獲電詐涉案人員２６８０人

，包括２３５０名中國籍電騙人員、１３０名本地籍，另其他國籍２００名，並現場查獲電腦

１３７０台，手機５２０７部等大批作案工具。自１３日傍晚起，經過通宵工作，於１４日清晨

順利完成了此批中國籍電騙人員的移交。（ｓｌ）

