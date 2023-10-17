《經濟通通訊社１７日專訊》百度世界大會２０２３今日在北京首鋼園舉辦，主題為「生成

未來（Ｐｒｏｍｐｔ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ）。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏正式發

布文心大模型４﹒０，指這是迄今為止最強大的文心大模型，實現了基礎模型的全面升級，在理

解、生成、邏輯和記憶能力上都有明顯提升，綜合水平「與ＧＰＴ－４相比毫不遜色」。據介紹

，文心４﹒０已同步開始邀測。（ｓｌ）

