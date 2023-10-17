《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）近年持續在搜索賽道發力，繼收購搜狗，
並開啟微信搜一搜商業化之後，「騰訊生態型搜索」應勢而生。據內媒指出，騰訊搜索現已覆蓋
微信、ＱＱ瀏覽器場景，未來還將進一步覆蓋更多媒體場景，為用戶和企業提供生態級的搜索信
息和廣告服務。同時，騰訊生態型搜索涵蓋的各平台搜索資源，均可直連微信生態內視頻號、公
眾號、小程序、企業微信等鏈路。（ｓｌ）
17/10/2023 10:56
騰訊搜索已覆蓋微信、ＱＱ瀏覽器，將繼續擴充至更多媒體場景
《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）近年持續在搜索賽道發力，繼收購搜狗，
並開啟微信搜一搜商業化之後，「騰訊生態型搜索」應勢而生。據內媒指出，騰訊搜索現已覆蓋
微信、ＱＱ瀏覽器場景，未來還將進一步覆蓋更多媒體場景，為用戶和企業提供生態級的搜索信
息和廣告服務。同時，騰訊生態型搜索涵蓋的各平台搜索資源，均可直連微信生態內視頻號、公
眾號、小程序、企業微信等鏈路。（ｓｌ）
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